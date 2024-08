Inter, non da escludere un’ipotesi “estrema” per il futuro di Arnautovic: il ragionamento

L’Inter riflette con molta attenzione sulle scelte da effettuare per garantirsi il reparto offensivo più adeguato per far fronte agli impegni della prossima stagione: in questo contesto, spicca il ruolo di Marko Arnautovic.

UNA PREOCCUPAZIONE – L’Inter alcune certezze e una grande incognita, ossia Marko Arnautovic, per quanto riguarda il mercato in uscita sul fronte degli attaccanti. Le certezze riguardano la volontà dei nerazzurri di non puntare su Joaquin Correa, Martin Satriano ed Eddy Salcedo nella prossima stagione. Per ciascuno dei tre giocatori offensivi si sta cercando di trovare una soluzione, nel cui ventaglio di manifestazioni concrete è anche contemplata la risoluzione consensuale del contratto del Tucu.

Il futuro di Arnautovic si decide in queste settimane: l’Inter non esclude una possibilità!

LA SUGGESTIONE – L’Inter non ha sciolto i dubbi relativi al futuro di Arnautovic. Il calciatore austriaco, che ha preso parte dal secondo tempo all’amichevole con il Pisa, ha sempre ribadito la propria volontà di proseguire la sua seconda esperienza con il club nerazzurro, non è sicuro della sua permanenza al club meneghino nella prossima stagione. Nello specifico, l’Inter ha la possibilità di contrattare con il calciatore i termini di una risoluzione consensuale che possa consentire ai nerazzurri, pur dovendo garantire all’austriaco un conguaglio economico, di liberarsi di un peso importante a bilancio.