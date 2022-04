Inter, Spezia tranquillo ma non troppo: tutte le insidie della partita

Con il quindicesimo posto momentaneo in classifica e +11 sulla terz’ultima, lo Spezia può definirsi al momento abbastanza tranquillo per quanto riguarda il discorso salvezza. Ma non troppo, con sei gare ancora da disputare. L’Inter deve fare i conti con tutte le insidie di una gara che resta complicata.

NUMERI IMPORTANTI – Non sarà certamente una partita facile per l’Inter quella di venerdì contro lo Spezia. Certo, ogni partita è difficile, si sa. Ma i liguri hanno anche dei numeri importanti a parlare per loro. Prendendo in esame le ultime dieci gare di campionato, la squadra di Thiago Motta ha collezionato cinque sconfitte, ma anche tre vittorie e due pareggi. E tutti e tre i trionfi sono arrivati proprio tra le mura di casa, dove l’Inter sarà ospite alle ore 19.00 di venerdì.

Inter, i numeri difensivi dello Spezia non vanno sottovalutati

MURO DIFENSIVO – Sempre parlando di numeri in vista di Spezia-Inter, le aquile hanno mostrato nelle gare casalinghe un ottimo assetto difensivo. Sempre tenendo in considerazione l’ultimo periodo, nelle precedenti cinque partite lo Spezia ha subito solo tre gol di cui due contro la Fiorentina e uno contro la Roma. Particolare quest’ultimo, arrivato soltanto al 99’ su calcio di rigore dopo aver resistito per ben un tempo intero in inferiorità numerica. L’Inter dovrà lavorare sul proprio attacco, che sembra essersi ritrovato in occasione della sfida contro il Verona (vedi focus).