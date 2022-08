Inter, contro lo Spezia dato da sottolineare: prima volta dal precampionato

La vittoria dell’Inter contro lo Spezia per 3-0 ha dato tante risposte positive alla squadra di Simone Inzaghi. Un esordio stagionale in casa che lascia ben sperare. Anche perché per la prima volta fin dal precampionato i nerazzurri hanno fatto registrare un dato importante.

PRIMA VOLTA – Fino a Inter-Spezia di ieri sera, i nerazzurri non erano ancora mai riusciti a chiudere una partita con la porta imbattuta. A partire dal precampionato. 1-4 contro il Lugano, 2-2 contro il Monaco, 1-0 contro il Lens in trasferta, 2-2 contro il Lione e 2-4 contro il Villarreal. A seguire l’1-2 contro il Lecce. Insomma, fin qui l’Inter non era ancora riuscita a mantenere inviolata la propria porta. Fino a ieri sera. La prestazione contro i liguri è stata totale, un dominio dal primo al novantesimo minuto che ha inoltre portato la squadra di Luca Gotti a non tirare mai verso la porta di Samir Handanovic. I meccanismi stanno tornando a funzionare, anche grazie a un inizio stagionale di livello da parte di Stefan de Vrij. Uno dei tanti fattori che fanno ben sperare dopo questa partenza.