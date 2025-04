Inter, si sta sottovalutando troppo un’assenza: quella di Zielinski!

L’Inter ha perso due partite di fila contro Bologna e Milan. Segno di stanchezza e sovraccarico sia fisico che mentale. Ma anche le assenze stanno pesando. Quella di Piotr Zielinski sembra passata inosservata.

RIALZARSI – Due sconfitte brutte da digerire per l’Inter, che dopo aver perso all’ultimo minuto contro il Bologna in campionato, ieri sera ha subito una pesante batosta contro i cugini del Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Insomma, tre giorni da dimenticare immediatamente, anche perché gli impegni non sono finiti: anzi tra domenica e mercoledì prossimo, la squadra di Simone Inzaghi si giocherà praticamente tutto. Prima la Roma e poi Barcellona. In vista di queste due partite, la speranza del mister piacentino è quella di recuperare gli infortunati dall’infermeria. Sono tre al momento: Denzel Dumfries, Marcus Thuram e Piotr Zielinski. In questa sede, c’è da porre la lente di ingrandimento sul centrocampista polacco. Sulla carta, la sua assenza pesa meno dei primi due, in quanto titolari, ma nelle rotazioni di Inzaghi l’infortunio dell’ex Napoli sta pesando eccome.

L’importanza del recupero di Zielinski per l’Inter di Inzaghi

ASSENZA NON BANALE – Se l’importanza di Thuram e Dumfries è di estrema importanza nell’economia del gioco dell’Inter, quella di Zielinski non è da meno. Infatti, il polacco è la vera grande alternativa a centrocampo di Inzaghi. Unico giocatore capace di sostituire il terzetto titolare Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. L’ex Napoli, grazie alla sua classe e alla sua duttilità, non solo è il perfetto alter ego dell’armeno ma può anche sostituirsi al turco in regia, come già fatto brillantemente contro la Juventus nel famoso 4-4 di fine ottobre (segnò pure due gol). L’assenza di Zielinski si è tanto prolungata, dal momento che Inzaghi non ha potuto impiegarlo per quasi due mesi. Sfatando il falso mito della rosa lunga dell’Inter, Zielinski è insieme ad altri tre (Josep Martinez, Stefan de Vrij e Carlos Augusto) una delle poche alternative in casa nerazzurra, capace di non abbassare il livello della squadra in caso di uscita di uno dei titolari. Il suo recupero è atteso tra la sfida con la Roma e quella con il Barcellona.