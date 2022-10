Inter, quanti sorrisi in allenamento! Ma occhio a non rilassarsi troppo

Inter a lavoro presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile per preparare la sfida di Champions al Viktoria Plzen. Nerazzurri sorridenti e rilassati.

AMBIENTE SERENO − Inter a lavoro al Suning Training Centre di Appiano Gentile, alla vigilia della decisiva gara contro il Viktoria Plzen. Gli uomini di Inzaghi sono apparsi molto sorridenti e rilassati, nonostante la posta in palio del match di San Siro delle 18:45. Durante la seduta odierna infatti, erano tantissimi i sorrisi presenti sui volti dei nerazzurri. Su tutti il più felice è parso essere Romelu Lukaku, al rientro tra i convocati dopo un lunghissimo stop (vedi articolo). Sicuramente la grande serenità dell’ambente è simbolo di ottimismo e di consapevolezza di avere per le mani una grandissima possibilità di passare il turno. Occhio però a non rilassarsi troppo, perché nel calcio nulla è scontato. Domani infatti la squadra dovrà essere brava a trovare il giusto mix tra serenità e attenzione, per evitare di complicarsi la vita e portare così a casa la qualificazione agli ottavi di Champions League.