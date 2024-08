Inter, soluzione “rinnovata” contro il Genoa? La possibile scelta in difesa!

L’Inter affronterà il Genoa nella prima sfida della stagione di Serie A 2024-2025. Possibile che Simone Inzaghi effettui una scelta particolare in difesa.

LA SITUAZIONE – L’Inter e il Genoa si sfideranno nella prima gara della stagione di Serie A 2024-2025. Il club nerazzurro si auspica di esordire al meglio nel campionato in cui sarà chiamato a dimostrare la propria capacità o meno di confermarsi al vertice del calcio italiano. In questa occasione, i meneghini non avranno la certezza di poter contare su un Benjamin Pavard in condizioni tali da poter rendere come lui è in grado di fare.

Pavard in panchina e Bisseck titolare? Non da escludere quest’ipotesi per Inter-Genoa!

UNA DIFFERENZA – Sia Pavard che Marcus Thuram sono arrivati da poco, per l’esattezza nel giorno dell’1 agosto, ma le loro situazioni meritano due considerazioni differenti. Mentre per l’attaccante francese vi è il grande nodo rappresentato dal fatto che le due alternative in attacco Mehdi Taremi e Marko Arnautović non saranno probabilmente in condizione per partire titolari contro il Grifone, nel caso del connazionale si è assistito alle convincenti presenze di Yann Bisseck nel corso del precampionato estivo. C’è dunque da poter pensare all’ipotesi di una titolarità del colosso tedesco, pronto a prendere il posto dell’ex campione del mondo in vista dell’esigenza di farlo rientrare gradualmente in condizione.