Inter, non solo il Monza. È tempo di calcio europeo: il calendario

In casa Inter non si pensa solo al rientro in Serie A contro il Monza. I dettagli da curare per Simone Inzaghi sono tanti se si pensa che ci sarà la Champions League dopo soli tre giorni.

RIENTRO – Da martedì in poi, con il rientro dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, si penserà anche al ritorno in Serie A per poi proiettarsi all’esordio in Champions League contro il Manchester City. L’Inter, dopo la finale di due anni fa e lo scudetto vinto da assoluta protagonista nella passata stagione, avrà sicuramente molta più pressione rispetto alle altre italiane. Se da un lato gli impegni saranno molto complicati, allo stesso tempo ci sarà ampio margine di scelta per Simone Inzaghi che quest’anno avrà due co-titolari per reparto. Uno degli assenti sarà invece Tomas Palacios che il suo primo anno in Europa lo passerà dalla tribuna. L’argentino, secondo quanto filtrava dalla Pinetina, non è ancora pronto per la pressione che la Champions League porta.

Inter, non solo Serie A. Si pensa anche alla Champions League

CALENDARIO – L’Inter, in questo nuovo format della Champions League, affronterà Lipsia, Manchester City, Arsenal, Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga. L’esordio sarà in Inghilterra il prossimo 18 settembre alle ore 21:00 contro i Citizens. L’esordio a San Siro invece è in programma per l’1 ottobre alle ore 21:00 contro la Stella Rossa. A seguire poi, Young Boys-Inter e Inter-Arsenal in programma rispettivamente mercoledì 23 ottobre e mercoledì 6 novembre. La quinta giornata si giocherà invece martedì 26 novembre contro il Lipsia mentre martedì 10 dicembre andrà in scena in Germania la gara contro i campioni tedeschi del Leverkusen. Le ultime due gare del gruppo si giocheranno poi a gennaio con Sparta Praga-Inter il 22 gennaio e Inter-Monaco il mercoledì 29 gennaio alle ore 21.