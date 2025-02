Inter, sogno Scudetto e Champions League: scelte cruciali in vista

L’Inter è momentaneamente l’unica squadra a competere su tutti i fronti. Serie A, Champions League e Coppa Italia sono alla portata dei nerazzurri. Quali sono le sue possibilità di successo?

REALTÀ – L’Inter è in un momento cruciale della stagione. I nerazzurri possono seriamente ambire allo Scudetto, andare in finale di Champions League e conquistare la Coppa Italia. Queste competizioni richiedono un livello di concentrazione alto ed un dispendio di energie notevole. In campionato l’Inter deve fare i conti con delle dirette concorrenti che hanno speso tanto nello scorso mercato estivo ma anche nell’ultima finestra di gennaio per il mercato di riparazione. Basti pensare la Juventus ha speso quasi 200 milioni di euro sul mercato, il Napoli 150 milioni di euro, il Milan 121 milioni, l’Atalanta 104 milioni di euro. La società in via della liberazione è 7º nella classifica delle spese della serie A con 76 milioni investiti. Il Como ad esempio è sesto con 96 milioni spesi. Questo resoconto denota come, nonostante alcuni errori evitabili in determinate partite, Simone Inzaghi fin qui abbia avuto un rendimento sorprendente in Serie A.

Inter, fin qui nonostante qualche inciampo, un cammino ottimo

SOGNO – L’Inter ha nel DNA l’ambizione di andare il più avanti possibile in Champions League. La squadra, dosando le forze, è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale ottenendo il quarto posto nella inedita classifica europea con 19 punti. Nonostante un mercato praticamente a 0 e una rosa con una media di 29 anni di età, la squadra campione d’Italia è in lotta su tutti i fronti. Nonostante ciò, Simone Inzaghi è spesso sulla graticola se si subiscono delle sconfitte causate dai numerosi impegni e da un gran dispendio di energia. A questo punto della stagione, assodato il calo fisico e mentale clamoroso nei secondi tempi, non sarebbe il caso di utilizzare le seconde linee nel prossimo impegno in coppa Italia per fare il rush finale per lo scudetto e la Champions League?