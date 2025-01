Inter soccorre Inzaghi: tutti i nomi in ballo nel calciomercato invernale

Il calciomercato non può essere una distrazione in casa Inter, dove l’attenzione principale è rivolta sul campo, ma Inzaghi aspetta con fiducia alcuni ritocchi in rosa. Le partenze imminenti potrebbero aprire nuovi scenari ma non tutte sono tecnicamente utili alla causa nerazzurra

MILANO – La finestra invernale del calciomercato è ancora aperta. E si chiuderà “solo” alla mezzanotte del 3 febbraio 2025. Ciò significa che c’è tempo fino al lunedì successivo a quello in arrivo per definire tutte le operazioni già imbastite. In entrata e in uscita. Per l’Inter cambia poco, perché la data cerchiata in rosso è quella di mercoledì 29 gennaio. In questi ultimi giorni di mercato l’Inter affronterà prima il Lecce in Serie A, poi il Monaco in Champions League e infine il Milan, sempre in campionato, nel terzo Derby di Milano stagionale. Tre partite importanti ma è Inter-Monaco a definire le sorti nerazzurre nella seconda parte di stagione. Tanti milioni in palio per il passaggio del turno diretto agli Ottavi di Finale di Champions League. E un calendario pronto ad arricchirsi di altre partite importanti ma evitando la doppia sfida degli Spareggi, che coinvolgerà le squadre posizionate tra il nono e il ventiquattresimo posto. Nel frattempo, proprio grazie al calciomercato invernale, l’Inter si appresta a migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ritoccando l’attuale lista UEFA. Qui di seguito la situazione ritoccabile in tre nominativi.

Champions League: lista UEFA Inter per la Fase Campionato

1. Yann SOMMER

12. Raffaele DI GENNARO | Prodotto del Vivaio Inter #1

13. JOSEP MARTINEZ

+ 40. Alessandro CALLIGARIS | Lista B

6. Stefan DE VRIJ

15. Francesco ACERBI | Prodotto del Vivaio Italia #1

28. Benjamin PAVARD

31. Yann BISSECK

95. Alessandro BASTONI | Prodotto del Vivaio Italia #2

+ 56. Gabriele RE CECCONI | Lista B

2. Denzel DUMFRIES

17. Tajon BUCHANAN

30. CARLOS AUGUSTO

32. Federico DIMARCO | Prodotto del Vivaio Inter #2

36. Matteo DARMIAN | Prodotto del Vivaio Italia #3

+ 50. Mike AIDOO | Lista B

7. Piotr ZIELINSKI

16. Davide FRATTESI

20. Hakan CALHANOGLU

21. Kristjan ASLLANI

22. Henrikh MKHITARYAN

23. Nicolò BARELLA | Prodotto del Vivaio Italia #4

+ 52. Thomas BERENBRUCH | Lista B

+ 54. Mattia ZANCHETTA | Lista B

8. Marko ARNAUTOVIC

9. Marcus THURAM

10. LAUTARO MARTINEZ

99. Mehdi TAREMI

Calciomercato Inter: non tutte le cessioni solo utili alla causa lista UEFA

POSSIBILI MODIFICHE – I tre calciatori al momento esclusi dalla “rosa internazionale” non spostano nulla. Ciò significa che l’Inter potrà definire la cessione del portiere Andrei Radu, del difensore Tomas Palacios e dell’attaccante Joaquin Correa senza ottenere reali vantaggi. Nessun dubbio sul primo, qualora accettasse la destinazione ipotizzata senza aspettare la scadenza di contratto del 30 giugno 2025. Qualche punto interrogativo sul secondo, che al momento fa numero ma alla fine potrebbe lasciare Milano (direzione Monza?) in prestito per cinque mesi. Poche chance per il terzo, ormai destinato a “vestire” la maglia dell’Inter fino a fine contratto quindi stagione. Per ritoccare la lista UEFA è necessario agire sui calciatori già iscritti. Il principale nome in uscita è quello dell’esterno Tajon Buchanan, che a partire dal 30 gennaio dovrebbe definire la sua partenza in prestito. Segue il centrocampista Davide Frattesi, che a sua volta spera nella cessione a titolo definitivo. Il terzo e ultimo nome in ballo è quello dell’attaccante Marko Arnautovic, che ha estimatori ma un contratto in scadenza e un ingaggio alto che non aiutano. Il calciomercato dell’Inter ora ruota intorno a questi nomi che faticano a trovare spazio con Inzaghi.

Acerbi tiene sulle spine Inzaghi: serve o non serve un altro difensore?

INCASTRI OBBLIGATI – La strategia dell’Inter per ottimizzare costi e rosa è l’unica possibile. Solo la partenza di Buchanan può liberare un posto. La scelta interna è tra Palacios e Correa. Il difensore argentino verrebbe inserito da Inzaghi solo qualora Francesco Acerbi continuasse a non dare garanzie fisiche. Al contrario, spazio al connazionale attaccante, che andrebbe ad arricchire numericamente quello che al momento è il peggior attacco nella Top-8 (e non solo) della Champions League. A quel punto più facile che anche Palacios faccia i bagagli prima che venga chiusa la finestra invernale del calciomercato. E in ogni caso, qualora l’Inter prendesse un nuovo esterno al posto di Buchanan, gli attuali esclusi dalla lista UEFA resterebbero tali. Più delicata l’eventuale sostituzione di Frattesi, che difficilmente sarebbe interna. In questo caso l’Inter dovrebbe annunciare anche un centrocampista in entrata. Situazione ambigua per Arnautovic, che da una parte può fare spazio a Correa e dall’altra a un nuovo acquisto in attacco.

Buchanan in soccorso ma può non bastare: un solo ritocco per l’Inter?

OPERAZIONI LIMITATE – In sintesi, l’Inter sta gestendo in uscita i fascicoli di Radu e Palacios senza preoccuparsi del mercato in entrata. Le condizioni di Correa, oltre a quelle di Acerbi, faranno prendere una decisione nelle ultime ore del calciomercato di riparazione. In caso di fumata bianca per la prevista partenza di Buchanan, Correa verrebbe inserito automaticamente in lista UEFA a patto che non ci sia un acquisto last minute in uno dei tre reparti. In lizza un difensore centrale, un esterno a tutta fascia e un attaccante di scorta. Sistemati i dettagli per i già citati Radu, Palacios e Buchanan, l’Inter ascolterà l’ultima offerta reale per Frattesi per poi prendere una o più decisioni. Riflettori puntati sul centrocampo. Inzaghi non vuole rinunciare all’ossatura attuale ma nella seconda parte di stagione pretende solo calciatori davvero motivati. La società nerazzurra non svenderà la mezzala romana ma allo stesso tempo non si farà trovare impreparata in caso di cessione conveniente: l’attuale rosa dell’Inter va solo puntellata non smantellata per poi essere ricostruita. Di quello si (ri)parlerà con più calma [e soldi] in estate…