Inter, Skriniar tornato in gruppo ma l’unica certezza è Darmian

Notizie assolutamente positive per l’Inter dalla prima giornata ad Appiano Gentile dopo la partita con l’Atalanta (vedi articolo). Milan Skriniar si è allenato con il gruppo, ma l’unica sicurezza in difesa ora si chiama Matteo Darmian.

SOLUZIONE – Matteo Darmian è l’uomo in più di Simone Inzaghi. L’esterno di Legnano ha saputo reinventarsi all’età di 33 anni e ha trovato spazio da titolare come difensore centrale, sostituendo l’infortunato e scontento Milan Skriniar. Il comportamento dello slovacco non è stato esemplare, né in campo né soprattutto fuori dopo l’episodio durante Inter-Empoli. Il giocatore ormai promesso sposo del PSG è tornato oggi ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile, forse potrà essere convocato per il match col Torino. L’obiettivo è quello di recuperare pienamente per Istanbul, dove però il titolare sarà assolutamente Darmian. Da quando l’italiano ha occupato quel ruolo l’Inter è migliorata in fase difensiva, non subendo nemmeno un gol in semifinale di Champions League e riconquistando il terzo posto in campionato. Skriniar sarà però una soluzione a partita in corso contro il Manchester City. Nel caso in cui si arrivi in vantaggio negli ultimi minuti lo slovacco va utilizzato.