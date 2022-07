Inter, Skriniar concentrato solo sul campo: mercato alle spalle? Due indizi

L’Inter stasera alle 20.30 allo stadio “Manuzzi” di Cesena sfida il Lione nella penultima amichevole precampionato. Skriniar, dopo aver giocato e segnato nell’allenamento congiunto contro la Pro Sesto, è pronto anche per la sfida ai francesi. Due indizi fanno una prova?

INDIZI – L’Inter, dopo l’allenamento congiunto con la Pro Sesto, si appresta a sfidare il Lione stasera alle ore 20.30 al Manuzzi di Cesena. Il gruppo di Simone Inzaghi è ormai al completo, a Milano sono rimasti solo in quattro e per motivi chiarissimi (vedi articolo). Chi invece sarà regolarmente presente è Milan Skriniar, già protagonista contro la Pro Sesto con un gol. Il difensore slovacco, dopo i tanti rumors di mercato, è concentrato unicamente sul campo e sull’inizio di stagione con l’Inter. Stasera a Cesena potrebbe anche scendere in campo dal 1′, l’infortunio è ormai alle spalle e non ci sono altri ostacoli. Inoltre, la sua partenza per Cesena è un ulteriore indizio del fatto che la pista PSG si è al momento raffreddata. La permanenza a Milano del numero 37 nerazzurro prende sempre più quota. Poi mai dire mai perché le strade del mercato sono infinite e lunghissime (si chiude a inizio settembre), ma le speranze dei tifosi interisti aumentano.