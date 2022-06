Inter, si respira aria di Serie A: nuova corsa, Inzaghi programma (a metà)

L’Inter lavora notte e giorno alle prossime mosse di mercato dopo aver definito il clamoroso ritorno di Lukaku e l’innesto di Mkhitaryan che proprio ieri ha svolto le visite mediche (vedi articolo). Intanto domani si inizia a respirare aria di campionato con il sorteggio del calendario della stagione di Serie A 2022/23 (vedi articolo)

TRATTATIVE – L’Inter di Simone Inzaghi, freschissimo di rinnovo, inizia a prendere forma. Romelu Lukaku farà ritorno a Milano dopo una trattativa che sembrava complicatissima e invece contro ogni pronostico si è quasi concretizzata. Il belga è atteso la prossima settimana per le visite mediche. Anche André Onana e Henrikh Mkhitaryan sono trattative ormai definite, per le quali manca solo l’annuncio ufficiale (vedi articolo). A buon punto anche le trattative per due talentuosi giovani come Kristjan Asllani e Raoul Bellanova.

ARIA DI CAMPIONATO – Intanto da domani si inizia nuovamente a respirare aria di campionato con il sorteggio del calendario di Serie A che per il secondo anno consecutivo sarà nuovamente asimmetrico, vale a dire che il girone di ritorno vedrà le partite in ordine diverso rispetto a quello dell’andata. Fattore che la scorsa stagione ha messo l’Inter davanti a un gennaio-febbraio terribile a livello di impegni ravvicinati. E dunque nuovo giro nuova corsa: Inzaghi domani conoscerà il destino della sua Inter e potrà iniziare a programmare il lavoro, in attesa ovviamente di conoscere tutti i nuovi arrivi e soprattutto le cessioni.