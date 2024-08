L’Inter si prepara all’inizio della stagione di Serie A: il dubbio di Inzaghi!

L’Inter guarda alla nuova stagione di Serie A, in cui è chiamata a riconfermarsi, con la speranza di chi è consapevole nei propri mezzi e l’ebbrezza di chi sa che dovrà vedersela con avversarie che si sono rinforzate in estate.

L’OBIETTIVO – L’Inter si accinge a svolgere gli allenamenti che precedono l’inizio della nuova stagione di Serie A. Gli ultimi giorni hanno consegnato delle brutte notizie ai nerazzurri, con l’infortunio di Mehdi Taremi, quello di Marko Arnautović e quello occorso a Piotr Zielinski. In tutti e tre i casi, sono molti i dubbi riguardo una presenza nell’incontro di esordio contro il Genoa. Solo nel caso dell’austriaco, in realtà, ci sono buone possibilità di una presenza nella sfida con il Grifone.

L’Inter e il nodo dell’attacco: Inzaghi riflette su una soluzione!

IL RAGIONAMENTO – Ecco che Simone Inzaghi, complice il fatto che Lautaro Martinez inizierà ad allenarsi con i compagni solo a partire da domani 6 agosto, potrebbe decidere di schierare Henrikh Mkhitaryan nella posizione di sottopunta rispetto all’unica punta Marcus Thuram, che ha già avviato la sua preparazione in vista dell’inizio del campionato. Un elemento ulteriore di difficoltà è dato dall’infortunio del polacco, che impedisce di pensare a una sua titolarità in mezzo al campo in luogo dell’armeno.

L’OPZIONE – Ecco che, tra le scelte plausibili a disposizione di Inzaghi, resta solo quella di schierare Frattesi accanto a Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Solo in questo caso Mkhitaryan potrebbe essere impiegato da sottopunta. Non resta che attendere la soluzione prescelta dal tecnico piacentino per la prossima annata, con la consapevolezza che un impiego dal primo minuto di Lautaro Martinez non debba essere escluso in via categorica.