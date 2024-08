L’Inter si prepara alle prossime sfide: una sensazione per l’attacco!

L’Inter ha l’intenzione di rifarsi dopo la prova opaca in occasione del match contro il Pisa, terminato per 1-1 grazie alla rete allo scadere di Yann Bisseck. In attacco potremmo assistere a una sorpresa.

LA VOGLIA – L’Inter è pronta a guardare ai nuovi incontri del suo precampionato con la voglia di incidere in maniera diversa rispetto a quanto visto contro il Pisa. L’1-1 del match con i toscani non è il dato più importante che si può ricavare dalla sfida, in quanto a emergere in maniera chiara è stato piuttosto il fatto che Simone Inzaghi necessiti dei suoi big 3 in attacco per poter guardare con più serenità al futuro. L’infortunio di Mehdi Taremi ne ha precluso la partecipazione all’ultima amichevole, mentre l’assenza di Marcus Thuram è derivata dal fatto che si sia a malapena allenato una volta con la squadra.

L’Inter e il futuro: la previsione per le prossime amichevoli!

L’IDEA – Ecco che il tecnico dei nerazzurri potrebbe decidere di schierare Thuram nell’amichevole del 7 agosto contro l’Al-Ittihad, squadra di cui Stefano Pioli avrebbe potuto essere l’allenatore se non fosse emersa una volontà contraria della figura centrale del club saudita Karim Benzema. In questo momento, la strategia di Inzaghi è di far carburare la sua squadra attraverso un graduale ma sempre più sensibile aumento del carico di lavoro in vista dell’inizio della stagione. Ciò potrebbe coincidere con l’inserimento, dal primo minuto, del francese che ha deciso con ferocia e cattiveria agonistica i due derby della scorsa stagione. A meno che la sua forma non sia ritenuta del tutto incompatibile con un impegno comunque probante come quello contro i sauditi.