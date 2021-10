Inter, si preannuncia un sabato 16 ottobre di fuoco: 3 (appuntamenti) in 1!

Inter protagonista assoluta del prossimo weekend calcistico italiano. E le principali partite del Club nerazzurro, salvo rettifiche, sono in calendario a pochissime ore di distanza l’una dall’altra. Sarà un sabato 16 ottobre per certi versi storico in casa interista. Sperando di portare a casa il bottino pieno per godersi una domenica di sano relax

TUTTO IN POCHE ORE – Inizia una nuova settimana, che ci porterà dritti a un nuovo weekend di calcio giocato. Le squadre femminili e quelle maschili si daranno il cambio, come ogni volta tra una sosta internazionale e l’altra. Sabato 16 ottobre torneranno in campo l’Inter di Simone Inzaghi in Serie A (vs. Lazio, ore 18:00) nell’ottava giornata e l’Inter Under-19 di Cristian Chivu in Primavera 1 (vs. Empoli, ore 15:00) nella quinta. In realtà, però, giocherà anche l’Inter Women di Rita Guarino in Serie A Femminile (vs. Roma, ore 14:30). In programma, infatti, il recupero della quarta giornata. A riposare, pertanto, sarà solo l’Inter Women Under-19 di Marco Mandelli, già protagonista in Primavera Femminile dopo la vittoria nella terza giornata contro il Como (vedi articolo).