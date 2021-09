Inter, si esaltano i centrocampisti: Inzaghi scopre l’abbondanza?

La sosta per le nazionali sta mettendo in mostra i centrocampisti dell’Inter. Tutti in campo e con buone prestazioni. Filippo Inzaghi scopre l’abbondanza e gongola per le tante scelte che avrà a disposizione alla ripresa del campionato.

BUONE SENSAZIONI – La sosta per le Nazionali è sempre un momento vissuto con ambiguità dai club. Da una parte c’è il fastidio per dover lasciar andare dei giocatori in giro per il mondo con il pericolo di infortuni, dall’altra però c’è anche la curiosità di vedere prestazioni e progressi. In questo senso si può senza dubbio sorridere in casa Inter. Molti dei centrocampisti della rosa nerazzurra hanno infatti giocato titolari con ottime prestazioni. Se non destano particolari scalpori i ruoli da protagonisti di Marcelo Brozovic con la Croazia o di Hakan Calhanoglu con la Turchia o di Nicolò Barella con l’Italia, dal Sudamerica arrivano le risposte migliori. Arturo Vidal ha confermato la sua crescita di questo inizio di stagione con il Cile e dall’Uruguay arriva anche la sorpresa di un Matias Vecino ormai pienamente recuperato. Tutte buone notizie per Simone Inzaghi che potrà scoprire quasi l’abbondanza a centrocampo alla ripresa del campionato, con Vecino e Vidal che puntano ad essere due veri e propri “nuovi acquisti” rispetto alla scorsa stagione.