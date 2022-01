Inter, si cerca rinforzo a sinistra: da Digne a Kostic. Chi il migliore?

L’Inter, sul mercato, è alla ricerca di un esterno sinistro che possa dare il cambio a Perisic. Vi sono molteplici nomi accostati ai nerazzurri, da Digne a Kostic. Chi il migliore per Inzaghi?

MERCATO – L’Inter, nel girone d’andata, specie nella parte finale, è sembrata una macchina perfetta. Una squadra che gioca quasi a memoria e che, apparentemente, non ha necessità di operare sul mercato. I nerazzurri, però, possono puntellare la rosa, soprattutto per fornire ad Inzaghi più soluzioni di qualità. L’obiettivo è quello di regalare ad Inzaghi un esterno sinistro che possa far rifiatare Perisic ed, eventualmente, prendere il posto del croato nella prossima stagione, qualora la dirigenza ed il numero 44 nerazzurro non riescano a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

I NOMI – Diversi calciatori, in queste settimane, sono stati accostati all’Inter. Ultimo, in ordine di tempo, Bensebaini, esterno algerino di proprietà del Borussia Monchengladbach. Il giocatore, in questa stagione, ha disputato 11 partite in Bundesliga, siglando due gol e fornendo un assist. Altro candidato è Digne, esterno dell’Everton con un passato in Serie A con la maglia della Roma. Due profili interessanti ma che, difficilmente, si muoveranno a gennaio alle condizioni richieste dall’Inter (prestito con diritto di riscatto). Kostic è l’altro giocatore seguito dalla dirigenza: il serbo è un vecchio pallino di Ausilio, che lo ha seguito anche la scorsa estate. Anche per lui, più probabile un arrivo a giugno che in questo mercato di gennaio.

SCELTA – I tre profili seguiti dall’Inter sono profondamente diversi, per età e caratteristiche. L’unico dei tre in grado di giocare come esterno in un centrocampo a 5 con profitto e continuità è Kostic, che ha ricoperto questo ruolo nell’Eintracht Francoforte. Il serbo sembra essere costruito per il calcio di Inzaghi, fatto di corsa e di scambi veloci tra centrocampisti ed esterni. L’unico dubbio sul serbo è l’adattabilità al calcio italiano e la scarsa futuribilità: Kostic, infatti, compirà 30 anni il prossimo novembre.