Inter-Sheriff occasione per Sanchez? Il cileno adesso è un’opzione

Alexis Sanchez potrebbe finalmente tornare protagonista in campo in Inter-Sheriff. Il cileno è recuperato e Inzaghi in attacco potrebbe ruotare i suoi uomini.

TRITTICO PESANTE – Inter-Sheriff richiede anche una certa gestione delle energie. Le scelte di Inzaghi in Lazio-Inter sono state limitate dalle scorie della sosta per le nazionali. E domenica è in programma la sfida con la Juventus. Posta l’importanza della Champions League non è da escludere che il tecnico decida di optare per qualche cambio nei suoi titolari. E questo apre delle possibilità per Alexis Sanchez.

OPZIONE IN ATTACCO – Il cileno è finalmente recuperato. Fisicamente lo è da qualche partita, ma le due settimane con la nazionale del Cile hanno accelerato il suo rientro in condizione. In modo esponenziale, grazie a un surplus di minuti di gioco. Inzaghi può finalmente considerarlo in modo serio. Non solo dalla panchina per gli ultimi minuti. Persino da titolare. Un’opzione reale. Forse più di Correa allo stato attuale. Che porta anche alternative di gioco.

NUOVE RISORSE – In questi primi mesi Inzaghi nel reparto offensivo ha dovuto spremere Dzeko e Lautaro Martinez. Le altre alternative infatti, Correa e Sanchez, sono stati disponibili a singhiozzo. Di fatto solo per spezzoni. Quando andava bene. Inter-Sheriff potrebbe rappresentare la prima gara con un contesto differente. E il tecnico potrebbe mettere proprio il cileno, che ha saltato la trasferta con la Lazio, in campo per sfruttare finalmente la sua rosa al completo.