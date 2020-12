Inter-Shakhtar Donetsk, Conte ha un problema in più: l’Inter non deve segnare

Inter-Shakhtar Donetsk e Real Madrid-Borussia Monchengladbach inizieranno in contemporanea e potrebbero finire più o meno intorno allo stesso orario. A meno che una delle due partite non finisse anzitempo per questioni legate al risultato. Il problema più grande che affronterà Conte riguarda la gestione sotto porta

DESTINI INCROCIATI – Mercoledì sera andrà in scena una doppia sfida paragonabile all’ultima giornata di campionato quando due squadre lottano per lo scudetto e due per non retrocedere. Lo scenario però è internazionale. Siamo a dicembre, non maggio. E una delle co-protagoniste è l’Inter, che si trova nella posizione più scomoda di tutte. Il futuro della squadra di Antonio Conte in Champions League non dipenderà solo dai tre punti (obbligatori) in Inter-Shakhtar Donetsk, ma anche – e soprattutto – dal risultato di Madrid. Se Real Madrid-Borussia Monchengladbach finisse in pareggio, qualsiasi discorso sarebbe nullo. Al limite ci sarebbe il paracadute Europa League (vedi situazione nel Gruppo B, ndr). Non saranno 90′ più recupero normali, questo è certo.

PARADOSSO STRATEGICO – Per far capire la difficoltà extra di cui dovrà tenere conto l’Inter, basti pensare che chiudere immediatamente la partita contro lo Shakhtar Donetsk sarebbe un autogol. Se a Madrid arrivasse la notizia dell’Inter in comodo vantaggio sugli avversari, la reazione delle squadre in campo potrebbe essere controproducente per le ambizioni nerazzurre. Automaticamente, senza dover urlare al complotto anti-Inter. La paura del “biscotto” non deve esistere, ma a priori bisogna considerare fattibilissimo un pareggio tra questo Real Madrid in crisi e l’ottimo Borussia Monchengladbach. Anche le scelte di formazione potrebbero portare Conte a pensare di mettere in campo dall’inizio una squadra più attenta alla gestione della palla anziché alla finalizzazione. Sarà importante non segnare, o meglio, non segnare tanto e subito: Inter-Shakhtar Donetsk sarà una partita di scacchi giocata su un campo di calcio, serve una strategia subdola per avere la meglio.