Inter-Shakhtar Donetsk 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Shakhtar Donetsk è finita 0-0 e ha dato un verdetto impietoso: nerazzurri all’ultimo posto nel Gruppo B di Champions League. Purtroppo la partita di ieri sera porta in dote una serie di umilianti record negativi: sarà molto difficile cancellarli.

ZERO – Le vittorie in casa nel girone di Champions League. Nella storia dell’Inter non era mai successo un rendimento così scarso al Meazza: oltre al pareggio con lo Shakhtar Donetsk sono arrivati il 2-2 col Borussia Monchengladbach alla prima giornata e la sconfitta per 0-2 contro il Real Madrid due settimane fa. Nelle altre apparizioni in una competizione UEFA quantomeno una vittoria c’era sempre stata, e questo vale pure in Europa League.

TRE – Le eliminazioni consecutive per l’Inter alla fase a gironi di Champions League. È la prima volta che un’italiana riesce a raccogliere questo record negativo nella manifestazione, da quando sono stati istituiti con il cambio di denominazione della stagione 1992-1993.

SEI – I punti con cui l’Inter ha chiuso all’ultimo posto il Gruppo B di Champions League, dopo lo 0-0 di ieri con lo Shakhtar Donetsk. È il punteggio più alto per una squadra quarta classificata in questa edizione del torneo.

UNDICI – Gli anni passati dall’ultima vittoria nella giornata conclusiva del girone di Champions League. Dopo il 2-0 al Rubin Kazan del 9 dicembre 2009 tre sconfitte e due pareggi. In queste tre stagioni, dal ritorno nella massima competizione UEFA del 2018, la partita della sesta giornata è sempre stata al Meazza, non è stata vinta ed è costata l’eliminazione per colpe proprie. Prima di Inter-Shakhtar Donetsk c’erano stati l’1-1 col PSV Eindhoven dell’11 dicembre 2018 e l’1-2 col Barcellona del 10 dicembre 2019.

QUINDICI – Le partecipazioni dell’Inter a un girone di Champions League, contando anche i due della stagione 2002-2003. Mai i nerazzurri avevano chiuso all’ultimo posto.