Inter, sfruttare la sosta per correggere un aspetto: vantaggio per Inzaghi

L’Inter può usufruire della sosta per lavorare su un nucleo di difensori, non partiti con le proprie Nazionali, con cui Simone Inzaghi ha la possibilità di provare a ovviare a un problema dell’inizio di stagione.

IL PUNTO – L’Inter può beneficiare di un aspetto di cui solitamente non può fregiarsi durante la sosta per le Nazionali: la permanenza di un gruppo consistente di difensori ad Appiano Gentile con Simone Inzaghi. Ciò è dovuto alle differenti motivazioni con cui i commissari tecnici di Italia, Germania e Francia hanno deciso di non convocare rispettivamente Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Yann Bisseck e Benjamin Pavard. A loro si aggiunge anche il portiere Yann Sommer, ritiratosi dalla Nazionale dopo l’ultimo Europeo disputato in maniera ottimale con la Svizzera.

Inter, Inzaghi al lavoro per migliorare il principale problema dell’inizio di stagione

LE CONSIDERAZIONI – In merito alle difficoltà difensive delle prime 9 gare stagionali si è espresso lo stesso Simone Inzaghi in varie occasioni. Il tecnico piacentino ha indicato le ragioni alla base delle amnesia in difesa manifestate dai suoi calciatori, spiegando come dovrebbero essere intese: «Non è un problema di difensori, ma di tutta la squadra. Abbiamo una grandissima percentuale di gol subiti quando gli avversari entrano nella nostra area. Bisognerà lavorare sempre di squadra come abbiamo fatto in questi anni».