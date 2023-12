Inter, la sfida Scudetto con la Juventus nel vivo. Una data

C’è solo una data nella mente dell’Inter per prendersi veramente lo Scudetto. La sfida con la Juventus continua di settimana in settimana, la Serie A ha ufficializzato pochi giorni fa gli orari delle partite dei prossimi turni.

IMPORTANTE – Al 25 dicembre l’Inter è a 44 punti in 17 partite, esattamente lo stesso risultato raggiunto dal Napoli di Luciano Spalletti durante la scorsa stagione. La squadra nerazzurra però ha rivali a differenza dei partenopei, rimasti primi e senza mai pericoli dalle retrovie. La Juventus si trova a quota 40 e non molla un colpo. Tolto il pareggio con il Genoa i bianconeri hanno concesso meno del previsto all’Inter, rimanendo sempre a distanza di un punto. C’è una data in mente che potrebbe completamente ridisegnare gli equilibri tra le due: il 4 febbraio 2024. In quel giorno ci sarà Inter-Juventus al Giuseppe Meazza alle ore 20.45. Lo scontro diretto è prossimo perciò, anche se sembra troppo presto per parlare di Scudetto. C’è ovviamente il rischio che si giochi a non perdere, esattamente ciò che è accaduto all’Allianz Stadium di Torino. Per lo spettacolo e per vivere un finale di stagione sereno ed al sicuro da possibili pericoli Simone Inzaghi deve pensare a quell’impegno come il primo per dare la mazzata definitiva agli avversari. Da lì deve iniziare il cammino glorioso verso la seconda stella.