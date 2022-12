Inter, la sfida con il Napoli si gioca già a distanza: doppio impegno

Il 4 gennaio è cerchiato in rosso sul calendario sia dei tifosi dell’Inter, che di quelli del Napoli. A San Siro le due squadre si affronteranno alla ripresa del campionato dopo i Mondiali. Una partita ben più che importante in chiave scudetto, specialmente per i nerazzurri che non hanno più margine di errore. Intanto, oggi, la sfida si gioca già a distanza: entrambe saranno infatti in campo per due test amichevoli.

SFIDA A DISTANZA – Inter e Napoli iniziano la loro sfida a distanza, in vista del big match di San Siro in programma il 4 gennaio. Rispettivamente alle 18 e alle 18.45, le due squadre saranno in campo, infatti, una a Malta e l’altra in Turchia. Red Bull Salisburgo per i nerazzurri, Antalyaspor per i partenopei. Due test chiave nella preparazione di entrambe le squadre in vista della ripresa del campionato. Senza alcuni dei giocatori migliori, ancora impegnati ai Mondiali. O appena eliminati. Sicuramente Inter e Napoli si osserveranno, cercando di capire a che punto è la preparazione dell’altra squadra. E quali sono i difetti più visibili da sfruttare. Per questo, nonostante si tratti di amichevoli, non sono partite da sottovalutare.