Inter, settimana di fuoco. Inzaghi pensa alla soluzione

Simone Inzaghi si prepara a un’altra settimana di fuoco tra Serie A e Champions League. Dalla terza settimana di dicembre invece, spazio alla sfida di Coppa Italia contro l’Udinese.

TOUR DE FORCE – Con la sfida alla Fiorentina che sarà rinviata si spera a febbraio, l‘Inter di Simone Inzaghi nel pomeriggio di venerdì ospita il Parma di Fabio Pecchia. Subito dopo invece, martedì, ci sarà anche la Champions League con la trasferta in Germania contro il Bayer Leverkusen. Al rientro in Italia invece la sfida di Serie A contro la Lazio. Saranno ben tre le partite nel giro di otto giorni per la squadra di Simone Inzaghi senza contare poi la gara di Coppa Italia contro l’Udinese, con i nerazzurri che apriranno il terzo fronte oltre a campionato e coppa europea.

Inter, problema in difesa. Nuove idee per Inzaghi

IDEE – Per Simone Inzaghi, visti anche gli infortuni in difesa come quello di Benjamin Pavard, dovrà lavorare molto sulle secondo linee e far si di far girare i titolari. Uno che sicuramente giocherà di più a dicembre è Yann Bisseck che prende il posto del francese insieme a Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Oltre a Pavard, si aspetta il ritorno di Francesco Acerbi così da poter permettere di dare respiro a uno come Bastoni che arriva da alcune partite dove si nota la stanchezza. Con la partita di Champions League contro i campioni di Germania, Inzaghi non vorrà rischiare i punti e tornerà ad affidarsi ai titolari. Ma ecco che contro l’Udinese in Coppa Italia potrebbe arrivare il momento di Tomas Palacios da titolare dopo i dieci minuti giocati contro l’Empoli.