Inter, settimana di fuoco in arrivo: non solo Lukaku! Un annuncio pronto

L’Inter si prepara a una settimana di fuoco sul fronte calciomercato. Molti degli affari in ballo potrebbero vedere la luce proprio da lunedì in poi. Innanzitutto le visite mediche di Mkhitaryan (vedi articolo), poi l’annuncio del rinnovo di Inzaghi e Lukaku. Per Dybala bisogna attendere

SETTIMANA DI FUOCO – L’Inter ha diversi nomi in ballo sul fronte calciomercato. Niente di ufficiale ancora, ma la settimana che sta per aprirsi potrebbe rivelarsi decisiva. Innanzitutto le visite mediche di Enrikh Mkhitaryan sono ormai prossime e dunque anche la firma sul contratto, a fronte di un accordo già trovato da settimane. L’altro annuncio ufficiale sarà certamente il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2024: il tecnico nerazzurro, rientrato in anticipo dalle vacanze per motivi familiari (vedi articolo), è pronto ad aprire un nuovo capitolo in vista della prossima stagione. Nemmeno a dirsi, l’affare più atteso e chiacchierato è ovviamente quello legato al clamoroso ritorno di Romelu Lukaku. Sia l’Inter che il Chelsea hanno fretta di chiudere (vedi articolo) e tra oggi e domani si attende proprio il summit decisivo tra i due club.

DIALOGHI IN CORSO – Paulo Dybala è un discorso leggermente diverso. Il primo summit c’è già stato e nella prossima settimana potrebbe andare in scena il secondo: il nodo da sciogliere è quello relativo all’ingaggio. L’Inter offre 5/5,5 milioni di euro più bonus mentre l’argentino non vorrebbe scendere sotto i 6,5 (vedi articolo). L’impressione è che la distanza possa essere colmata senza problemi, anche perché la volontà di Dybala è chiara da mesi ma servirà ancora un po’ di tempo e un po’ di lavoro diplomatico. Gleison Bremer è l’altro grande obiettivo dell’Inter: anche qui c’è da dialogare con il Torino che chiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro.