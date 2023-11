Inter, settimana anomala senza partite. Dopo il calendario fitto

L’Inter sta preparando la partita contro l’Atalanta da martedì. Lunedì Simone Inzaghi ha lasciato il giorno libero, ma sarà l’ultima volta. Il calendario sarà a breve molto fitto.

CALENDARIO – Sabato la sfida contro l’Atalanta, poi Salisburgo in Austria e Frosinone a San Siro prima della sosta per le Nazionali. L’Inter si sta preparando da martedì al match di Bergamo al Gewiss Stadium. Simone Inzaghi ha lasciato il giorno libero ai giocatori lunedì, atteso un tour de force nelle prossime settimane. Non ci sarà solamente la Champions League ad ingombrare il calendario, anche un’altra competizione. Anche gli scontri diretti in campionato di fila.

Inter, una competizione al via

COPPA ITALIA – Al rientro della sosta ci saranno tre trasferte di fila: Juventus a Torino, Benfica a Lisbona e Napoli. Dopo sei giorni l’Udinese ed ancora Real Sociedad e Lazio. Il 20 dicembre inizierà in maniera anomala anche la Coppa Italia per l’Inter. La partita non sarà delle più facili perché a San Siro arriverà il Bologna di Thiago Motta. I ricordi non sono affatto positivi, nell’ultimo scontro i rosso-blu hanno rimontato il doppio vantaggio nerazzurro. Simone Inzaghi dovrà affrontare un periodo estremamente difficile, ha dimostrato però di saperlo fare soprattutto nell’ultima parte della scorsa stagione.