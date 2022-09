Inter, serve più coraggio da Inzaghi: i titolari sono solo il primo passo

Per uscire dalle difficoltà all’Inter serve un passo avanti anche da Inzaghi. Il tecnico ha mostrato coraggio con la formazione titolare contro il Bayern, ma serve un cambiamento netto nella gestione dei cambi.

PRIMO PASSO – Inzaghi per l’esordio in Champions League ha cambiato la sua formazione titolare. Gestendo il necessario turnover, cercando nuove risorse anche sostituendo i suoi fedelissimi. Una mossa di personalità, sottolineata anche da Marotta, che segna un passo avanti nella gestione rispetto allo scorso anno. Però è solo il primo passo. Perché poi nello sviluppo della partita col Bayern il tecnico si è nuovamente perso sui cambi.

PROBLEMA CAMBI – Le scelte iniziali di Inzaghi col Bayern sono un passo avanti nella gestione. Che segnano una specie di nuovo inzio. A patto che la strada sia mantenuta, ma questo lo vedremo. La questione cambi invece va migliorata. Il tecnico ha reiterato l’errore visto col Milan e con la Lazio. Aspettano troppo per sostituire i suoi giocatori.

QUESTIONE DI PERSONALITÀ – Questo immobilismo di Inzaghi a gara in corso è un ulteriore segnale di poco coraggio. I segnali nello sviluppo delle partite erano chiari. L’Inter aveva bisogno di energie fresche. La sofferenza era già prolungata. E l’eccessiva attesa ha sempre portato a complicare la situazione in modo irrimediabile. Serve più coraggio, più personalità nelle scelte. Non si può rimanere piatti in balia degli eventi. Men che meno in un momento come quello attuale. Inzaghi per primo se non prende in mano il suo destino rischia di rimanere travolto.