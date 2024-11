Inter, serve cattiveria. Bisogna dimostrare di essere i più forti

Alla ripresa, l’Inter dovrà dimostrare di essere la favorita principale per la vittoria dello scudetto. Attraverso le prestazioni, attraverso quella cattiveria agonistica che un po’ sta mancando.

GUARDARE OLTRE IL NAPOLI – Questo weekend il campionato sarà fermo per lasciar spazio alle Nazionali. Un modo, che piaccia o meno, per far sì che tutte le squadre possano recuperare energie in vista del prosieguo della stagione. Simone Inzaghi lavorerà a ranghi ridotti, com’è giusto che sia, con tanti calciatori che hanno meritatamente raggiunto i propri Paesi. Un modo, per il tecnico nerazzurro, per provare a premere il tasto “reset” del telecomando. Le scorie della sfida contro il Napoli sono ancora fresche: dalle polemiche riguardo la gestione arbitrale del signor Mariani fino alla dichiarazioni con tante di frecciatina di parte di Antonio Conte e Paolo Scaroni.

Inter, bisogna giocare al massimo delle proprie potenzialità

DIMOSTRARE DI ESSERE I PIU’ FORTI – Questa Inter, alla ripresa, deve dimostrare di essere ancora la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto. Napoli e Juventus su tutte, senza dimenticare l’Atalanta, in questa prima parte di stagione hanno dato il massimo, sfruttando anche i momenti altalenanti dello scacchiere nerazzurro. Alla ripresa sarà proprio questo a dover cambiare: l’Inter deve tornare a essere determinante. A prescindere dalle avversarie, dalle partite o dai vari momenti della stagione. L’impressione è che questa squadra non sia ancora al pieno delle proprie potenzialità e per questo motivo fa meno paura. Questo dovrà cambiare.

INZAGHI SA COME COMPORTARSI – L’Inter ha raggiunto la seconda stella perché era dominante in ogni situazione, riusciva a estraniarsi pensando soltanto a giocare e vincere. Questo dovrà essere, ancora una volta, il diktat di una squadra che ha una coperta lunga e potenzialità infinite. Questa dovrà essere la filosofia dell’Inter: Inzaghi ha costruito questo gruppo dalle fondamenta e sa bene come comportarsi in ogni situazione. La fortuna di questa squadra sta proprio qui: una famiglia che si aiuta nel momento del bisogno. E anche adesso, che la concorrenza per la vetta sembra folta, bisognerà rimanere aggrappati alle certezze di sempre. Per vincere ancora, per dimostrare di essere i più forti.