Inter, serve attenzione alla fisicità degli attaccanti della Salernitana

L’Inter nella sfida con la Salernitana dovrà gestire la fisicità degli attaccanti di Colantuono. Djuric, Simy e Gondo sono elementi di grande impatto.

ATTACCO FISICO – La Salernitana non ha esattamente numeri offensivi scintilanti. Tutto ruota attorno al buon vecchio Ribery, che è il riferimento tecnico dell’intera squadra. Gli scudieri del francese hanno un tratto distintivo: l’impatto fisico. Per quanto declinato in modi diversi. E l’Inter dovrà essere pronta a gestirli.

CARATTERISTICHE DIVERSE – L’attacco di Colantuono solitamente sfrutta un riferimento centrale, deputato a giocare spalle alla porta, a difendere i lanci lunghi e cercare sponde. In questo ruolo si alternano Djuric e Simy. Entrambi alti quasi due metri, con grande fisicità e molto forti nel gioco aereo. Il nigeriano viene da una stagione da 20 gol in A a Crotone e anche se sta vivendo un avvio di stagione complicato non va sottovalutato. A dare corsa e profondità invece ci pensa Gondo. Anche lui quasi 190cm, molto dinamico, sempre pronto a scattare per attaccare lo spazio. Lui è l’elemento che allarga il campo e cerca di allungare le difese, sfruttando le sponde. Tre giocatori non dai nomi impressionanti, ma da gestire nel migliore dei modi.