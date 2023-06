Inter, la Serie A è (quasi) chiusa ma per te i giochi sono ancora aperti!

Quelle 38 partite di Serie A, che solo pochi mesi fa sembravano infinite, sono davvero esaurite. Fortunatamente, però, l’Inter ci potrà regalare emozioni per ancora altri sei giorni. Manca sempre meno alla finale di Champions League.

ANCORA UNA – I verdetti delle sfide di campionato di questa sera chiudono, quasi definitivamente, la stagione di Serie A (vedi classifica). All’appello mancano solo Verona e Spezia, che si giocheranno la permanenza nella massima divisione professionistica del calcio italiano con uno spareggio. Escludendo la zona salvezza, dunque, con l’ultima giornata di campionato – la 38esima – quel percorso che, solo pochi mesi fa, sembrava lungo e tortuoso termina qui. Per l’Inter, però, i giochi rimangono aperti e, soprattutto, si fanno sempre più duri. Tra meno di una settimana la squadra di Simone Inzaghi sarà attesa a Istanbul per l’evento più atteso della stagione per gli amanti del calcio e più desiderato da anni da tutti gli interisti. La finale europea di Champions League, così insperata da chi poche settimane fa considerava l’Inter carente per via delle sconfitte in campionato, conferma il merito di aver ripreso in mano anche le competizioni italiane. Messa in tasca la Supercoppa Italiana, i nerazzurri hanno prima conquistato la Coppa Italia e, poi, agguantato il terzo posto in Serie A. Archiviata definitivamente la pratica nazionale, ora è tempo di immergersi totalmente e incondizionatamente in quella internazionale. Il Manchester City attende, sornione, l’Inter. Una squadra (forse) tatticamente facilmente decifrabile, ma sempre pronta a sorprendere, come la storia della “Pazza” insegna.