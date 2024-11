Inter, tra Serie A e Champions League: in mezzo la Coppa Italia

L’Inter si prepara a scendere in campo per la sfida contro il Verona. Inzaghi però sa bene che dicembre sarà un mese complicato con ben sette impegni.

DURO LAVORO – Archiviato il pareggio di San Siro contro il Napoli, l’Inter ha staccato per alcuni giorni a causa della pausa Nazionali. Al rientro dei big, ad Appiano Gentile si sono serrati i cancelli per preparare la delicata trasferta di sabato pomeriggio al Bentegodi contro l‘Hellas Verona. L’Inter sa di non poter sbagliare approccio contro gli scaligeri così da evitare un eventuale allungo del Napoli. Allo stesso tempo però, Simone Inzaghi sa che dovrà risparmiare le energie per il grande tour de force di dicembre.

Inter, calendari infinito: tra 2024 e 2025

STAFFETTA – L’Inter, dopo la trasferta in Serie A a Verona, tornerà a San Siro martedì sera per la sfida di Champions League contro il Lipsia. A dicembre, i nerazzurri, considerati gli impegni europei, nazionali e con l’aggiunta della coppa Italia, scenderanno in campo ben sette volte nel giro di 28 giorni. Per l’Inter ci sarà anche l’esordio in Coppa Italia il prossimo 19 dicembre contro l’Udinese. Il 2024 si chiuderà con la gara contro il Cagliari in Sardegna per poi riaprirsi già il 2 gennaio con la semifinale di Supercoppa Italiana. Per l’Inter sarà un calendario lungo e complicato.