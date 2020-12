Inter, senza Sanchez serve una risposta da Lautaro Martinez

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lautaro Martinez è uno dei punti di forza dell’Inter di Conte. In questo periodo però sta vivendo una crisi prolungata: con lo Spezia riuscirà a sbloccarsi?

TORO CERCASI – L’Inter ha bisogno di aggrapparsi alle sue certezze nelle ultime gare prima della sosta. In attacco la risposta ovvia è Lukaku, ma non può essere sempre e solo il belga a fare tutto. Di fianco a lui c’è bisogno che Lautaro Martinez torni a giocare ai suoi livelli. Soprattutto ora che Alexis Sanchez è fuori causa per infortunio.

CRISI – L’argentino dall’ultima sosta ha dato pochi veri squilli del suo talento. Troppo pochi. Un solo gol, col Torino negli ultimi minuti, e alla fine poco altro. Come l’assist a Sanchez col Sassuolo. Lautaro è sembrato in una crisi lunga e profonda. Tanto che Conte gli ha preferito il cileno in certe partite. Ma ora, appunto, il numero 7 è fuori dalle rotazioni. E serve una risposta.

SERVE IL RISVEGLIO – Non è solo una questione di reti, sia chiaro. Certo, per un attaccante sono sempre utili. Ma del vero Lautaro sta mancando proprio l’impatto sulla partita. Il Toro è poco presente, troppo poco. Non difende palla, non prende falli, non è influente sul gioco. Come addormentato, in torpore. Tutto gli scivola addosso, palla compresa. Nelle ultime due gare del 2020 il numero 10 deve tornare ai suoi livelli. Per il bene di tutta l’Inter.