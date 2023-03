Inter, senza Calhanoglu più spazio per Asllani? Opportunità Inzaghi

In casa Inter tiene banco l’infortunio di Calhanoglu. L’assenza del turno potrebbe protrarsi per diverse settimane: è l’occasione per Inzaghi per dare più spazio a Kristjan Asllani.

OCCASIONE – L’infortunio di Calhanoglu potrebbe essere il classico esempio di come non tutti i mali vengano per nuocere. Lo stop forzato del centrocampista turco, fermatosi per uno strappo accusato nella sfida fra Turchia e Croazia, potrebbe aprire nuovi scenari per uno dei calciatori che all’Inter, negli ultimi mesi, è rimasto ai margini: Kristijan Asllani. Il centrocampista ex Empoli, nella seconda parte di stagione, ha visto ridursi il suo minutaggio in maniera significativa: l’ultima presenza risale infatti al derby col Milan del 5 febbraio. Poi solo panchine, senza nessuna chance di poter dare un contributo alla squadra. Ma, vista la situazione infortuni e soprattutto il calendario fitto di impegni per l’Inter, ecco che il calciatore potrebbe finalmente ritrovare spazio in un periodo della stagione delicatissimo e che vedrà la squadra nerazzurra lottare su più fronti. Toccherà ad Inzaghi inserire al meglio un calciatore che, ad oggi, forse è stato gestito in maniera non ottimale dal tecnico.