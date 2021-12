Inter, sempre più giocatori a segno: Dumfries diciassettesimo in stagione

Inzaghi sempre più soddisfatto dalla sua Inter, segnali positivi anche da Dumfries, dopo un inizio di stagione tra luci e ombre (vedi articolo). Altro giocatore dell’Inter ad andare a segno in questa stagione.

SEMPRE A SEGNO – Dumfries ha mostrato finalmente le sue qualità offensive, difendendo anche bene (salvato un tiro di Vina) e trovando la via del gol. Denzel è stato il quattordicesimo giocatore dell’Inter a segnare in questo campionato, il diciassettesimo marcatore differente in questa stagione, allargando il discorso anche in UEFA Champions League. Altro motivo di orgoglio per Inzaghi. Inoltre, l’Inter è andata in gol per diciotto trasferte consecutive.