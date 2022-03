Inter, sembra tornata la solidità dietro. Se solo ci fossero i gol davanti..

L’Inter sembra aver ritrovato la solidità difensiva. Nelle ultime due partite giocate, contro Genoa e Milan, le reti subite infatti sono state 0. Handanovic dunque non ha mai raccolto il pallone in fondo al sacco. E’ vero, qualche occasione c’è stata, ma ora serve ritrovare i gol davanti.

SOLIDITA’ – L’Inter non trova il gol da più di 400 minuti ma si può consolare con i due clean sheet consecutivi trovati contro Genoa e Milan in Coppa Italia. I nerazzurri, vista la scarsa produttività davanti, devono fare affidamento alla difesa e alla tenuta di essa così da poter portare a casa una vittoria anche con un solo gol all’attivo. L’Inter domani affronta la Salernitana ultima in classifica e la speranza di tutti è che il digiuno offensivo si rompa. Ma da qui alla fine della stagione la solidità dietro deve essere un fattore su cui puntare.