Inter, sei partite consecutive senza subire gol: è record in Europa

L’Inter è l’unica squadra in Europa ad aver tenuto la porta inviolata per ben sei partite consecutive. In questa stagione, ad oggi, solo il Manchester City era riuscito a non subire gol per cinque partite.

RECORD IN EUROPA – Inter, record di clean sheet in Europa in questa stagione 2021-2022. Con la vittoria per 1-0 contro il Torino, la squadra allenata da Simone Inzaghi porta a quota 6 le partite consecutive senza subire gol. In Europa nessuno meglio dei nerazzurri, che hanno superato anche il record del Manchester City, in questa stagione fermo a cinque partite consecutive senza subire gol. Come numero di clean sheet totali nel girone d’andata, invece, in testa in Italia c’è il Napoli a quota 10, subito dietro l’Inter a 9, mentre in Europa comanda proprio il City allenato da Pep Guardiola, a quota 11.