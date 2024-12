L’Inter segue Zeballos! Baccin stregato dall’esterno del Boca Juniors

La missione Sudamericana di Dario Baccin continua in Argentina: la dirigenza dell’Inter sta visionando Exequiel Zeballos, centrocampista del Boca Juniors.

PIACE ZEBALLOS – Dario Baccin è attualmente in Sudamerica. Gli attuali obiettivi dell’Inter sono due: pensare al campo, con il binomio Serie A-Champions League da portare avanti con la medesima importanza, e cominciare a programmare il futuro. Non tanto quello più immediato, con la finestra invernale di mercato che resta sempre complicata da gestire, bensì spostarsi sull’estate per capire come rafforzare la squadra in ottica futura. Uno dei nomi che l’Inter sta seguendo con grande attenzione è quello di Exequiel Zeballos.

Chi è Zeballos

Oscar Exequiel Zeballos è nato a Santiago del Estero, la più antica città fondata dai coloni spagnoli in Argentina, ancora esistente in quanto tale. Classe 2002, è cresciuto calcisticamente nel Sarmiento de La Banda e a Los Dorados de Termas de Rio Hondo. Approda a 1000 chilometri da casa, a Buenos Aires, nel 2018, diventando il più giovane giocatore nella storia del Boca Juniors a siglare un contratto professionistico. Dopo una trafila nelle giovanili del club, Zeballos entra a far parte stabilmente della prima squadra nel 2020, diventando subito un punto fermo di Miguel Angel Russo. Vince la Copa de la Liga Professional nel 2022 da protagonista, poi un brutto infortunio lo tiene out per cinque mesi. La sfortuna, però, continua: poco dopo il suo rientro, infatti, torna ai box per un infortunio al legamento del ginocchio destro.

Esterno ma anche in posizione centrale: le caratteristiche di Zeballos e come potrebbe tornare utile all’Inter

Exequiel Zeballos è un esterno offensivo purissimo, ha giocato tutta la carriera, fino a ora, in quella posizione, facendo vedere cose importanti e dimostrando di poter essere un punto riferimento in fase offensiva. Può giocare su entrambi i lati ma anche in posizione centrale, appoggiandosi a una prima punta. La sua caratteristica, però, su entrambe le fasce, è quella di dribblare l’uomo, accentrarsi e andare al tiro. Diverse opzioni dunque su come sfruttarlo, Simone Inzaghi sta cercando un uomo alla “Gudmundsson” ed ecco che Zeballos, in ottica presente e futura, potrebbe essere la pedina ideale.