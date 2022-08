Inter, seconda tappa del primo di due campionati: vietato sbagliare

Come già sottolineato più volte, quella di quest’anno è una stagione sicuramente anonima. Il Mondiale in inverno porta infatti a giocare di fatto due campionati, con il primo che terminerà proprio a novembre. L’Inter è chiamata alla seconda tappa sabato, contro lo Spezia. Vietato fallire, specialmente contro le piccole.

LOTTA SERRATA – Sono tante le squadre di Serie A che si sono rinforzate in questa sessione di calciomercato. Inter compresa. Il fatto che tutte le big abbiano vinto all’esordio è un chiaro segnale di come quest’anno quella per il titolo sarà una lotta davvero serrata. E composta da due campionati differenti. Uno fino a novembre, prima della pausa per il Mondiale in Qatar, e uno dopo la fine della lunga pausa. Tutti questi fattori fanno calare notevolmente il margine di errore delle squadre coinvolte. Ecco perché la vittoria dell’Inter all’ultimo secondo – firmata Denzel Dumfries – a Lecce può avere un’importanza maggiore rispetto a quanto si possa pensare. Così come sarà fondamentale la prossima partita a San Siro, contro lo Spezia. Vietato sbagliare, specialmente contro le piccole.