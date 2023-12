Inter, da seconda sorteggio impegnativo: attesa per gli ultimi

Con il pareggio casalingo 0-0 contro la Real Sociedad, l’Inter chiude il suo girone di Champions League da seconda classificata, condannata dalla differenza reti. Ora occhi a un sorteggio impegnativo per gli ottavi di finale, con gli ultimi verdetti da decidere questa sera.

SORTEGGIO IMPEGNATIVO – Arrivare primi nel girone D della Champions League, per l’Inter, sarebbe stato davvero importante. Quantomeno per evitare squadre di primissima fascia già agli ottavi di finale della competizione. In attesa degli ultimi verdetti, infatti, le squadre già sicure che i nerazzurri possono trovare sono Bayern Monaco, Manchester City, Arsenal, Real Madrid e Barcellona. In attesa di capire gli ultimissimi verdetti: uno, quello tra Atletico Madrid e Lazio, che si affronteranno questa sera. Partita su cui l’Inter avrà uno sguardo speciale anche in vista dell’incrocio diretto contro i biancocelesti domenica sera allo stadio Olimpico di Roma. L’altro, fra Borussia Dortmund e PSG, con i francesi che in caso di vittoria – praticamente necessaria per qualificarsi – riuscirebbero ad arrivare proprio primi nel girone per via degli scontri diretti contro i tedeschi. Ultimi verdetti e attesa, prima del sorteggio di lunedì. Per sperare ancora, perché no, in un percorso da sogno come quello della scorsa stagione.