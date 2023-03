Inter, seconda partita senza Darmian e Dimarco sulle fasce? Le gerarchie

Federico Dimarco sarà assente per la seconda partita consecutiva, così come Milan Skriniar (vedi articolo). L’ultimo allenamento non ha dato buoni segnali, l’Inter si appresta a giocare ancora con Denzel Dumfries e Robin Gosens.

ASSENZE – La stagione 2022/2023 è stata insolita per l’Inter. Simone Inzaghi ha visto i suoi giocatori spesso fuori per infortunio, da quelli chiave come Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic fino al solito Joaquin Correa. Nelle ultime settimane si sono aggiunti alla lista già lunga sia Milan Skriniar che Federico Dimarco. I due hanno saltato la trasferta di Bologna e faranno lo stesso con il Lecce. Gli ultimi allenamenti non sono stati confortanti, Simone Inzaghi dovrà correre ai ripari nel pomeriggio di domenica. L’esterno italiano e lo slovacco sono due titolari fissi, per tale motivo le gerarchie cambieranno in vista della partita contro i salentini.

Inter, fasce nuove

FASCE – Gli esterni saranno diversi rispetto a quelli delle scorse settimane. Con il Bologna è arrivata la loro prima volta insieme, domani ci sarà la conferma. Denzel Dumfries sostituirà Matteo Darmian, che scenderà sulla linea difensiva per sopperire all’assenza di Skriniar. Robin Gosens invece giocherà al posto di Dimarco. Il tedesco partirà titolare per la quarta volta in Serie A, dopo le partite con Lecce alla prima giornata, Sampdoria e la stessa Bologna. Per Dumfries sono richieste risposte immediate: l’esterno non è più in sé dal rientro dai Mondiali, il rendimento è calato disastrosamente. Delle buone prestazioni potrebbero mettere in dubbio un 2023 completamente occupato dalla presenza di Darmian e Dimarco sulle fasce.