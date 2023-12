Inter, scusa dei perdenti! Tirata in ballo per giustificare i fallimenti altrui

L’Inter, in questa stagione, si sta dimostrando una vera e propria corazzata. Una sola sconfitta in ventuno gare disputate in stagione (quindici in campionato, sei in Champions League). Primo posto in Serie A e qualificazione agli ottavi di finale della più prestigiosa competizione europea. Il giusto capro espiatorio per giustificare i fallimenti degli altri, leggasi Milan e Juventus.

CAPRO ESPIATORIO – L’anticipo tra Juventus e Genoa (a proposito, per quale motivo i bianconeri giocano per la terza volta di fila di venerdì e prima dell’Inter?) sancisce il primo esito di questa giornata di Serie A: vada come vada contro la Lazio, i nerazzurri restano primi in classifica davanti proprio ai bianconeri. Il cui 1-1 di ieri non pone l’accento su un attacco sterile (dov’è Vlahovic?) e un gol arrivato su rigore. Bensì su un presunto errore arbitrale per fallo di mano di Bani, che non ha portato alla concessione di un secondo rigore per i bianconeri. Apriti cielo. Tirata ovviamente subito in ballo l’Inter – che, ricordiamo, giocherà domani su un campo totalmente differente da quello di Genova – per scagliarsi contro un arbitraggio definito “scandaloso”. Con un arbitro che, ricordiamo, ha comunque concesso un rigore alla squadra di Massimiliano Allegri.

FALLIMENTI ALTRUI – Ma non è la prima volta che succede in settimana: il pareggio dell’Inter contro la Real Sociedad in Champions League è subito stato etichettato come un fallimento. Per un motivo ben semplice. Rivalutare la grande impresa del Milan, riuscitosi a qualificare addirittura in Europa League. Vogliamo mettere a paragone uno scialbo pareggio a San Siro con una grande impresa come la vittoria a Newcastle? Insomma, anche qui si è deciso di tirare in ballo l’Inter per giustificare il fallimento dei rossoneri, una delle poche squadre nella storia a non passare il girone da semifinalista nella stagione precedente. Nonché, ricordiamolo, unica delle italiane a non passare il girone. E allora avanti così, perché quest’Inter è una corazzata inattaccabile. E bisogna aggrapparsi a ogni pretesto. O, almeno, provarci.