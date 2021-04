Inter, lo Scudetto non è ancora vinto: vietato abbassare la guardia!

Nonostante gli 8 (in attesa della sfida di questa sera Napoli-Inter) punti di distacco dal Milan (vedi report), tutto l’ambiente nerazzurro deve stamparsi in testa una frase tanto banale quanto forse sottovalutata in questo periodo: vietato abbassare la guardia, perché lo Scudetto non è ancora vinto.

ANCORA NIENTE SCUDETTO – Con otto (sette per le inseguitrici) gare ancora da giocare prima della fine del campionato di Serie A e otto punti di distacco sul Milan secondo (in attesa di Napoli-Inter di questa sera), in tutto l’ambiente nerazzurro non ci si può permettere di compiere il rischio di abbassare la guardia. A partire proprio dalla sfida delle 20.45 contro la squadra di Gennaro Gattuso. Va detto, Antonio Conte è l’uomo giusto in questo. Nessuno più di lui è infatti conscio di come sia necessario continuare a lottare centimetro dopo centimetro, punto dopo punto, fino a quando non ci sarà l’aritmetica certezza di un eventuale diciannovesimo Scudetto.

SFIDA DA VINCERE – Nell’ultima settimana se ne sono sentite di tutti i colori su Napoli-Inter. Addirittura (da tifosi, va detto) chi pensa a una possibile decisione dei nerazzurri di lasciare i tre punti agli avversari per complicare la rincorsa del Milan alla qualificazione in Champions League. Nulla di più sbagliato. E il motivo principale, come spiegato nel paragrafo precedente, è Antonio Conte. Niente calcoli, l’Inter deve giocare per vincere anche contro il Napoli questa sera. Nessun punto può essere lasciato per strada, nessun’occasione deve essere persa. E la questione va chiusa a ogni costo il prima possibile.

RICORSI STORICI – Se ancora non foste convinti, un campionato è particolarmente indicativo della questione: il 2007-2008, quando la Roma recuperò un grandissimo distacco dall’Inter e costrinse la squadra dell’allora tecnico Roberto Mancini a giocarsi un campionato già vinto all’ultima giornata, in trasferta contro il Parma. E allora, vietato perdere la concentrazione e abbassare la guardia. Già a partire da stasera.