Inter, occhio agli scontri diretti per la Champions League: niente spareggi

La lotta alla prossima Champions League entra nel vivo, specialmente nella giornata di questo fine settimana con gli scontri diretti Roma-Inter, Milan-Lazio e Atalanta-Juventus (vedi TG). Scontri diretti che sono importantissimi in caso di possibile arrivo a pari punti, che non prevederebbe lo spareggio.

SCONTRI DIRETTI – La trentaquattresima giornata di Serie A è uno snodo importantissimo che tanto dirà sul destino delle squadre impegnate nella lotta al quarto posto in vista della prossima Champions League. ben tre gli scontri diretti, Roma-Inter, Milan-Lazio e Atalanta-Juventus. Un tris di partite che vede affrontarsi tutte le squadre dal secondo al settimo posto e che potrebbe rimescolare la classifica. Al momento i nerazzurri sono al quarto posto, il che rende importantissimo lo scontro diretto con i giallorossi. Ma per l’Inter sarà anche fondamentale una vittoria in ottica di un possibile arrivo a pari punti.

NIENTE SPAREGGIO – Nonostante l’introduzione da quest’anno dello spareggio per squadre arrivate a pari punti, questo è valido soltanto per definire la squadra campione d’Italia e la terza squadra a retrocedere in Serie B. Per le coppe europee vale ancora la regola degli scontri diretti, con l’Inter che al momento ha un vantaggio sull’Atalanta (in attesa del ritorno), è pari con il Milan e con la Lazio (una sconfitta e una vittoria), mentre è in svantaggio con la Juventus (due sconfitte) e momentaneamente con la Roma (in attesa di questa sera). Scontri diretti da vincere, per l’Inter, anche in caso di classifica avulsa con arrivo di più squadre a pari punti. Da qui a fine stagione sono tutti punti pesantissimi.