Inter, sconfitta con l’Udinese sia un monito. Ricompattarsi e ripartire

La sconfitta dell’Inter sul campo dell’Udinese ha aperto la crisi della squadra nerazzurra. La sconfitta della “Dacia Arena” deve fungere da monito: la squadra, dopo la sosta, deve ricompattarsi e ripartire

MONITO – Iltrionfo dell’Udinese sull’Inter ha aperto la crisi della squadra nerazzurra. L’avvio stagionale della squadra di Inzaghi è stato molto altalenante, con una squadra apparsa indietro di condizione e svuotata dal punto di vista mentale. Il rendimento ha sinistre similitudini con l’Inter vista nella prima parte del girone di ritorno della scorsa stagione che aveva smarrito gioco e certezze dopo la sconfitta contro il Milan, con una crisi di risultati che, di fatto, costò lo scudetto ai nerazzurri. Proprio per questo, la sconfitta contro l’Udinese, deve fungere da monito: non deve essere l’inizio della fine ma, per citare Winston Churchill, “la fine dell’inizio”. Ovvero sia la fine di un inizio di stagione da incubo e l’inizio del “vero” campionato dell’Inter. Per farlo sarà necessario ricompattare il gruppo, turbato dalle vicende societarie e da alcune scelte incomprensibili di Inzaghi. Ed il rientro di Lukaku, un leader sia in campo che fuori, potrà dare una mano in tal senso.