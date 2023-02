Inter, scelte di Inzaghi da ponderare: occhio alla Champions League

Sabato l’Inter scende in campo a San Siro contro l’Udinese, in una sfida importantissima per riscattare il pari contro la Sampdoria e per evitare di mettere a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Ma le scelte di Simone Inzaghi sono anche da ponderare in vista del Porto

DOPPIO IMPEGNO – Dalla partita di mercoledì in Champions League contro il Porto passa tanto della valutazione della stagione dell’Inter. Il passaggio ai quarti di finale è di grandissima importanza, ma lo è anche qualificarsi alla prossima edizione del più prestigioso torneo a livello europeo. Per questo sabato a San Siro i nerazzurri sono chiamati a una grande prova contro l’Udinese e, soprattutto, alla conquista dei tre punti. Due impegni, insomma, molto delicati per l’Inter. Il che porta alla necessità di ponderare al meglio le scelte di formazione.

SCELTE – Simone Inzaghi per Inter-Udinese dovrà fare a meno di Joaquin Correa e Robin Gosens, entrambi indisponibili per infortunio (vedi articolo). Il che toglie alternative in attacco e sulla fascia sinistra. Federico Dimarco si sta allenando regolarmente dopo qualche lieve allarme sulla sua condizione fisica; quindi, sulla sinistra non dovrebbero esserci grosse incertezze. Da capire se per la gara di sabato possa essere schierato Matteo Darmian a sinistra a gara in corso, lasciando spazio sulla destra al duo composto da Denzel Dumfries e Raoul Bellanova. Anche in attacco non sono previsti grossi problemi e con ogni probabilità Simone Inzaghi lancerà ancora dal primo minuto la coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Il primo per mettere nelle gambe ulteriori minuti in vista di Inter-Porto. Il secondo perché, parlandoci chiaro, è indispensabile. Previsto anche l’ingresso di Edin Dzeko a gara in corso.