Inter, con il Sassuolo fondamentali i tre punti. Un aspetto da migliorare

La priorità dell’Inter contro il Sassuolo ieri era quella di trovare i tre punti, fondamentali per ripartire nel migliore dei modi anche in campionato. Obiettivo raggiunto, ma ora resta da lavorare su un aspetto per poter migliorare ancora di più.

ASPETTO DA MIGLIORARE – La vittoria dell’Inter sul Sassuolo è stato un risultato di grandissima importanza per i nerazzurri. Da un lato per ripartire al meglio dopo due sconfitte consecutive in campionato. Dall’altro per dare continuità al risultato ottenuto martedì in UEFA Champions League contro il Barcellona. Obiettivo raggiunto per la squadra di Simone Inzaghi, che ieri era chiamata a vincere a ogni costo. Ora, però, è il momento di fare il salto di qualità. Perché l’Inter, anche al Mapei Stadium, ha mostrato un problema in particolare.

PORTA INVIOLATA – Nelle nove gare di campionato giocate fin qui, infatti, l’Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata soltanto in due occasione. Nelle gara di San Siro contro lo Spezia e contro il Torino. A cui vanno aggiunti gli zero gol subiti contro Viktoria Plzen e Barcellona in Champions League. Restano quindi sette partite, quella di ieri compresa, nelle quali l’Inter ha sempre concesso gol. Troppi, per una difesa che nelle ultime stagioni ha abituato a ben altre prestazioni. Ieri era giusto e doveroso concentrarsi soltanto sui tre punti. Ma ora bisogna migliorare anche in questo aspetto e tornare a rendere rocciosa la fase difensiva.