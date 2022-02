Inter-Sassuolo occasione per Sanchez? Il cileno può portare aiuto in regia

Inter-Sassuolo potrebbe avere tra i suoi protagonisti Alexis Sanchez. Il cileno scalpita per giocare, e potrebbe aiutare a portare regia offensiva in assenza di Brozovic.

CAMBIO IN ATTACCO – Inter-Sassuolo potrebbe vedere il ritorno da titolare di Alexis Sanchez, in coppia con Lautaro Martinez. Oltre al riposo di cui ha fisiologicamente bisogno Dzeko, la scelta può essere dettata anche dal bisogno di aggiungere un ulteriore elemento di regia alla squadra. La partita infatti avrà un punto di partenza inevitabile: l’assenza di Brozovic per squalifica.

BISOGNO DI REGIA – Senza il croato qualcosa negli equilibri del gioco di Inzaghi cambierà. In generale servirà uno sforzo da tutti per surrogare il lavoro del numero 77. Ma aggiungere un elemento che ormai è un rifinitore offensivo per vocazione sarebbe un grosso aiuto. Sanchez ama cercare gli spazi, venire incontro ai centrocampisti, cucire il gioco, rifinire. Essere presente da metà campo in su, come elemento di regia aggiuntivo. Tutte cose che possono aiutare Calhanoglu e Barella, che orfani di Brozovic dovranno occuparsi dell’impostazione. Perdendo per forza di cose qualcosa nei metri più avanti.

OCCASIONE PERFETTA – Sanchez contro il Sassuolo potrebbe avere il palcoscenico che tanto brama. I palloni in fase offensiva promettono di passare tutti da lui. In più, la partita ha un peso specifico notevole. E il leone non può lasciarsi sfuggire l’occasione di ribadire ancora una volta quanto lui possa essere decisivo.