Inter, Sassuolo chance e insidia. Narrativa scudetto? Ecco qual è il rischio

L’Inter di Conte alle 18.45 scende in campo a San Siro contro il Sassuolo per il recupero della ventottesima giornata di Serie A. I nerazzurri attualmente si trovano a +8 sul Milan secondo in classifica, +10 sull’Atalanta e +12 sulla Juventus che in contemporanea recupererà la sfida con il Napoli. La chance per allungare è ghiotta, ma attenzione alla narrativa dello scudetto già cucito sul petto

CHANCE GHIOTTA – L’Inter di Antonio Conte viaggia spedita in campionato, dove ha collezionato 9 vittorie consecutive. Oggi alle 18.45 contro il Sassuolo, Samir Handanovic e compagni avranno la possibilità di fare cifra tonda, allungando ulteriormente sulle avversarie. Un’occasione da non sottovalutare, soprattutto in virtù dei tre impegni ravvicinati nel giro di pochi giorni (Bologna sabato scorso, Sassuolo oggi e Cagliari domenica). La classifica al momento dice +8 sul Milan secondo, che potrebbe trasformarsi in +11 con una vittoria contro i neroverdi. L’Inter inoltre potrebbe portarsi a +13 sull’Atalanta mentre la Juventus in contemporanea sfiderà il Napoli.

NARRATIVA – Conte più di chiunque altro sa quanto è insidioso sottovalutare il Sassuolo, squadra che negli ultimi tempi ha sempre dato filo da torcere all’Inter e che solo sabato scorso ha fermato la Roma. Ma Conte più di ogni altro sa che la prima cosa da non fare è dar retta alla narrativa trionfalistica degli ultimi tempi che ha già assegnato lo scudetto all’Inter. La situazione in classifica è sicuramente favorevole, è vero. Il cammino dei nerazzurri è certamente da scudetto, è vero. Ma è altrettanto vero che oltre al fisico va allenata anche la mentalità e la motivazione. Adagiarsi ora potrebbe essere controproducente. Ed è proprio per questo che Conte replica con una narrativa diametralmente opposta a quella mediatica, anche perché un eventuale passo falso dell’Inter farebbe partire tutt’altro racconto. E questo è un rischio che l’Inter non vuole correre.