Inter-Sassuolo, Brozovic out: il sostituto è quasi forzato. Due note positive

Inter-Sassuolo è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Dopo le fatiche di Champions League, Inzaghi dovrà recuperare energie e attenzione verso quello che è il vero obiettivo stagionale, ossia lo scudetto. Brozovic assente per squalifica è l’ennesimo ostacolo

SFIDA FONDAMENTALE – Inter-Sassuolo è il match in programma a San Siro alle ore 18.00. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta in Champions League con il Liverpool, si rituffano nella lotta scudetto che vede un Milan in rampa di lancio e impegnato contro la Salernitana e un Napoli sempre molto competitivo. Samir Handanovic e compagni dovranno necessariamente ritornare ai 3 punti contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, avversario di tutto rispetto e che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà le big. L’Inter contro i neroverdi dovrà ancora fare a meno di Alessandro Bastoni, che dovrà scontare anche la seconda giornata di squalifica (vedi articolo). Inoltre non ci sarà nemmeno Marcelo Brozovic, squalificato e fermo per un turno.

COPERTA CORTA – L’assenza del croato, non proprio tra i migliori con il Liverpool, non è una buona notizia per l’Inter che a centrocampo ha la coperta piuttosto corta. Con Matias Vecino non al meglio della condizione e un Arturo Vidal reduce da 87′ dispendiosi in Europa, l’indiziato numero uno per sostituire il croato è Roberto Gagliardini. In difesa al posto di Bastoni potrebbe invece toccare a Federico Dimarco che aveva già fatto molto bene con il Napoli. Tra le notizie positive c’è il ritorno di Nicolò Barella dal 1′ dopo l’assenza in Champions League e un Hakan Calhanoglu apparso in splendida forma contro la squadra di Jurgen Klopp. Sugli esterni Ivan Perisic occuperà senza dubbio la corsia sinistra mentre su quella destra Denzel Dumfries è in vantaggio su Matteo Darmian, senza escludere del tutto quest’ultimo.

PUNTO DOLENTE – L’attacco è un po’ il punto dolente del momento: Edin Dzeko non può giocarle tutte, per cui è presumibile che con i neroverdi possa riposare. Al suo posto Alexis Sanchez, scelta forzata data l’assenza di Joaquin Correa e le condizioni non eccelse di Felipe Caicedo. Accanto al cileno ovviamente agirà Lautaro Martinez, forse il giocatore più in difficoltà. Il gol manca da troppo tempo e servirebbe come il pane per sbloccare corpo e mente. Vedremo se in coppia con Sanchez cambierà qualcosa.