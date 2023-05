Inter-Sassuolo, Brozovic e Lukaku giocano dal 1′ con vista sul derby

Questa sera va in scena Inter-Sassuolo e Inzaghi è intenzionato a schierare dal 1′ sia Brozovic che Lukaku. Chance importante per i due che proveranno a convincere il tecnico a dare loro una maglia da titolare nel derby di ritorno

CHANCE – Inter-Sassuolo di questa sera non è una partita da sottovalutare. Il pensiero al derby di ritorno di Champions League potrebbe distrarre i nerazzurri. Simone Inzaghi lo sa e cercherà di tenere i suoi sulla corda. Il tecnico piacentino cambierà qualcosa rispetto all’11 che ha battuto il Milan in coppa (qui la probabile formazione di Inzaghi) e molto probabilmente Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku – che contro i rossoneri sono subentrati nella ripresa – giocheranno dal 1′. I due giocatori vogliono ambire a una maglia da titolare nel II atto della sfida di Champions League contro il Milan, ma per sostituire rispettivamente Calhanoglu e Dzeko, dovranno fornire una prestazione convincente nel match di questa sera. Entrambi sono in ripresa da un punto di vista fisico. Il croato, dopo qualche prestazione non convincente, è tornato a dirigere il centrocampo nerazzurro nel migliori dei modi a partire dal match con la Lazio. Il belga, invece, sta ritrovando la miglior condizione atletica ed è in cerca di gol. Oggi, giorno del suo compleanno, Big Rom cercherà di realizzare il settimo gol stagionale in Serie A. Occasione dunque da non sprecare per il 77 e il 90 se vogliono avere qualche minima chance di giocare in Inter-Milan fin dall’inizio.